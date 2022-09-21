櫃買中心為落實金管會「宣示決心、協調合作、精進策略、整合資源」之防詐騙政策目標，積極持續推動反證券投資詐騙宣導活動，將自9月26日至10月30日，舉辦為期5週之反投資詐騙有獎活動，希望透過有獎問答方式，提升投資人防證券投資詐騙能力。

櫃買中心表示，本次獎勵活動著重於提醒投資人認識自己是否有被詐騙的潛在風險，進而提升自我之投資風險意識。在活動期間，凡具有中華民國國民身分證統一編號之自然人，每週只要登錄該活動網頁，完成答題，並留下個人基本資料，就有機會抽中「全家超商虛擬禮物卡」1,000元，答題次數愈多（每日僅限答題1次），中獎機率愈高，且每週最早參加答題活動之前100名參與者，每人可再獲得「全家超商虛擬禮物卡」新臺幣100元；此外，在活動結束後，櫃買中心將從參加活動的所有參與者中，抽出5名幸運得獎者，每名各得百貨公司禮券5,000元。

櫃買中心並表示，有意參與反投資詐騙獎勵活動的投資人，可於櫃買中心網站首頁（網址：http://www.tpex.org.tw）進行線上問答，完成答題就可參加抽獎，防詐知識學起來，好康等你拿。