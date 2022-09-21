櫃買中心21日指出，由於近來金融投資詐欺案件層出不窮，歹徒詐騙手法技巧也日新月異，犯罪行為也更加複雜大膽，櫃買中心替投資人整理常見的幾種詐騙型態，希望增加投資人的了解，讓投資人能提高警覺，避免自身財務受到損害。

港仙股詐騙：詐騙集團利用FaceBook、Line等社群互動平台，誘騙投資人加入其投資群組，勸誘投資人購入於香港掛牌，但市值極小、流通量低之股票（即所謂penny stock，俗稱為港仙股）後，詐騙集團再利用港股無漲跌幅限制之機制，在短時間內大量出脫股票使股價崩跌，藉此坑殺投資人，讓受騙者血本無歸。

假投資真詐騙：詐騙集團建立假的網頁與交易平台，或假冒股市名人名義，並於網路上宣傳手續費低廉且號稱合法經營，有取得金融主管機關核發之證照，誘騙投資人匯入資金於平台上投資股票、期貨、外匯、黃金、比特幣，並提供假的成交與庫存紀錄及績效數據，投資人見獲利豐厚而持續投入資金，直到投資人要將資金匯出後才發現該平台已消失或詐騙集團失聯。

非法業者勸誘投資：非法業者（非法之證券公司、非法投信、非法投顧、非法期貨商等）經常透過網路、社群軟體或電話行銷，甚至以保證獲利的行銷話術，勸誘投資人買進未上市（櫃）公司股票、非經核准之境外基金、地下期貨等，宣稱投資人因此能獲取巨大利益，遇市況逆轉或公司營運出問題，即人去樓空，投資人求償無門。

假借各種名義詐騙：詐騙集團發送手機釣魚簡訊或請投資人加LINE，以假網頁或假表單誘使投資人填寫個人資料、銀行帳戶或證券交易帳密，藉以植入惡意程式作為遊戲點數詐騙集團人頭，或是盜取銀行帳戶資金，或是製作虛假有價證券交易憑單詐騙投資人，甚或以交易帳密發動撞庫攻擊進行大量虛假交易，造成投資人損失。

違法吸金：詐騙集團冒用國際知名集團名義在臺非法吸金，宣稱提供投資人定存產品，如定存美金3萬元以上，每年按6％至8％分紅，可隨時取回投資本金，並有外國政府金融監理機關監管或我國金管會核可絕無問題且零風險；或者有金融投資專家代操投資外匯保證金交易及期貨交易，投資人領不到利息後才發現受騙上當。

其他詐騙手法：詐騙集團於報紙之分類廣告、臉書或Line社群徵求提供證券交易帳戶，並給予投資人每個月一定之租金或分紅。詐騙集團取得帳戶後隨即假冒投資人名義進行炒作、洗錢或詐騙，投資人帳戶淪為詐騙集團之人頭戶，後續承擔觸犯證券交易法、刑法和洗錢防制法等法律責任。

櫃買中心特別提醒投資大眾，不明訊息要當心，高利商品要小心，時時防騙在心，切勿貪小失大。