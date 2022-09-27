日前林口區1名孫姓婦人（59年次）至永豐銀行欲匯款港幣8萬元，櫃台高姓行員基於婦人匯款金額不小，遂熱心詢問匯款用途，婦人表示因其海外投資獲利，要領回獲利須繳交保證金，高員一聽馬上警覺婦人可能遭詐，為免婦人痛失積蓄，立即通報轄區文化派出所。

文化派出所所長李浩彰、警員黃麒睿獲報後立即趕赴現場，一番詢問後了解婦人因收到通訊軟體LINE的飆股推薦訊息，標榜投資海外公司可獲取高額利潤，婦人投資後再給予假數據宣稱獲利，待婦人想獲利了結提取資金時，卻要婦人先匯款保證金才可領取，員警向婦人表示此為典型的投資型詐騙，並詳細拆解詐騙手法，婦人看到的投資網站數據往往都是詐騙集團虛設的網站，投資數據亮眼但都是虛假的，藉此吸引投資人投入資金，待投資人要獲利了結提出資金時，便謊稱提款需先繳保證金，再多扒被害人一層皮，事實上無論匯多少錢進去都無法拿回本金，婦人在員警細心解說下恍然大悟，打消匯款念頭，員警事後也立即通報警示帳戶，避免婦人或他人再遭詐騙。

林口警分局呼籲民眾，時下網路通訊軟體發達，詐騙集團透過亂槍打鳥的方式，大量發送宣稱可短期致富、保證獲利、高勝率、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回，詐騙集團還會巧立各種名目要被害人繼續匯款，直到榨乾被害人積蓄為止，因此千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，財產安全才有保障。