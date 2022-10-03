近來台股不斷探底，卻仍有菜籃族深信「穩賺不賠、高額獲利」投資詐騙，台中市太平區1位50多歲的陳姓婦人日前急奔銀行欲匯20萬元到指定帳戶，幸行員機警一問才知又是投資飆股詐騙哏，聯合警方極力勸阻，這才讓婦人驚覺自己差點被騙血本無歸。

太平警分局太平派出所警員楊鎮隆日前上午10點多接獲轄內元大銀行郭姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」員警到場關懷瞭解，原來陳姓婦人前些日子收到LINE訊息，邀請她加入投資股票之某某飆股群組，基於好奇心及賺買菜錢之心態，於是就加入該群組。

陳姓婦人說，該名版主開始放出「穩賺不賠、高額獲利」等話術，並稱如透過集資方式可將獲利放大，還每日盤後提供標的股暴漲的截圖供其取信，還慫恿群友匯款到指定帳戶內。陳姓婦人不疑有他拿出多年的積蓄欲匯入該不明帳戶，所幸銀行行員關懷提問下，發覺婦人對匯款至該陌生帳戶等細節均不甚清楚。

行員也通知員警前來勸阻，最後經警員楊鎮隆耐心地的說明應是假投資詐騙案件，才讓婦人恍然大悟，避免受騙導致多年積蓄打水漂。

太平分局分局長葉志誠表示，加LINE買飆股之詐騙案件層出不窮，很多還以宣稱投資標的「又漲停板了」等話術，吸引群友跟著投資老師走，製造許多人熱絡投資的假象進而吸金，最後卻人去樓空導致財產損失。呼籲民眾投資應尋求正當管道，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。