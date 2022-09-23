大陸河北一名老婦人日前頭痛欲裂，還伴隨噁心症狀，甚至一度痛到撞牆，嚇得家人將她緊急送醫。沒想到就醫後發現，婦人大腿內側竟有一隻蜱蟲，且當時蜱蟲吸血數日，已經長成「玉米粒」那麼大，讓醫師相當錯愕，判定婦人是由於蜱蟲叮咬引發腦炎，所幸經緊急處理，婦人已經脫離險境。

綜合陸媒報導，河北省衡水市一名老婦人的女兒透露，母親近日下田採金針花，沒想到事後卻出現頭痛、噁心嘔吐、發燒數日等症狀，嚴重時甚至一度頭痛到去撞牆，於是緊急將其送醫並辦理住院觀察。

當地人民醫院神經內科主治醫師李輝表示，醫護人員協助婦人換上病服時，驚見她的大腿內側有一顆黑色小點，原以為是凸出的痣，但越看越不對勁，仔細一看才發現竟是蜱蟲，且因為吸血多日，已經從米粒大小，暴風成長為「玉米粒」那麼大，後來經過不斷噴酒精，才讓蜱蟲自行脫落。

經過診斷，李輝確定婦人是由於蜱蟲叮咬引起的腦炎，目前婦人症狀已經好轉並且順利出院。李輝提醒，蜱蟲大多分布在森林草地，家中有飼養寵物者，也常會因為寵物外出散步等因素，轉移到飼主身上，若不幸感染會引起多種疾病，嚴重的話甚至危及生命；若發現身上有蜱蟲，千萬不要硬扯，而是趕緊就醫。