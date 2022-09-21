許多人通勤時都會滑手機打發時間，但有些東西最好還是回家再看。近日網路上瘋傳一段影片，香港一名婦人搭乘地鐵時，一臉淡定地滑著手機，未料對面的乘客卻從她背後的車窗反射發現，她其實正在觀賞謎片，讓網友們全都笑翻了，害羞直呼婦人「人老心不老」。

根據《香港01》報導，近日有一段影片在網路上爆紅，只見一名身穿桃紅色的羽絨外套的婦人搭乘香港地鐵，坐在座位上把手高高舉起、淡定地滑著手機，似乎以為身旁的人不會發現，然而婦人背後的車窗卻出賣她，清晰地反射出手機螢幕正在播放謎片，畫面還晃動得十分激烈，整個過程全被對面的乘客給拍攝下來。

影片一出很快就引發網友熱議，大家紛紛留言，「真的是活到老學到老耶」、「參考一下今天晚上要怎麼對付老公」、「人老心不老」、「要仔細鑽研學習才行」、「上次也在捷運上看到中年男子看謎片，一樣從窗戶反射」、「她肯定以為絕對不會被發現」、「看得也太認真了吧」、「大姐學習精進的精神值得敬佩」。

但也有人認為，很可能只是網頁突然跳出相關廣告，這名婦人並不是有意要看的，「有些線上影集的廣告就是像這樣不斷跳出來」，不過卻被其他人吐槽，「就算是廣告，她還是繼續在看，沒有關掉」。