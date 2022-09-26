苗栗一名林姓男子透過臉書認識家住高雄的女網友A，去年間林男至高雄找A女，竟強行在車上性侵對方，隔月林男還藉故將A女軟禁在苗栗住處，再次2度性侵，A女趁隙脫逃向路邊巡邏的員警求助。苗栗地院審結，依強制性交等罪，判林男應執行2年6月。可上訴。

判決書指出，林男透過臉書社團認識A女，去年4月間林男前往A女位於高雄的租屋處，兩人開車外出兜風，回程將車停放在A女租屋處附近的公園，但林男一時難忍小頭慾望，便在車上強逼A女性交1次。

隔月，林男又再度前往A女的租屋處，耍小手段把A女騙出門，強行拿走A女的手機與住處鑰匙，將其載至苗栗的住處軟禁，期間2度違反A女性交，完全不顧A女的意願，直到A女趁林男不注意時奪門而出，向路邊巡邏員警求救，才終於揭開林男的獸性。

苗栗地院審理時，法官認為，林男不尊重A女的性自主權，無視A女抗拒之意，考量林男是因為愛慕A女，思慮難免未盡周全、自我控制能力亦較不足，且林男已認罪，與A女以30萬達成調解，酌情後，依2個強制性交罪，各處1年8月，應執行2年6月有期徒刑。可上訴。