高雄市補習教育暨品保協會2日組成高雄市補教界挺邁後援會，力挺高雄市長陳其邁連任，感謝陳其邁上任以來對補教業的支持，特別在疫情期間，以最快速的效率協助接種疫苗、發放快篩，給孩子安心的學習環境，也讓補教業無後顧之憂。

「高雄市補教界挺邁後援會」2日在補習教育暨品保協會會館舉辦成立大會，包括中華民國補習教育全國總會榮譽理事長林進榮、高雄市補習教育暨品保協會張有傳理事長及協會資深幹部與補教業者皆出席，以行動力全力支持陳其邁，並獻上好彩頭祝福陳其邁連任成功。

高雄市補教界後援會會長張有傳表示，組成後援會表態支持陳其邁競選連任，是有感於陳其邁2年拚4年的精神，與補教業者建立良好溝通管道，且積極關心業者，協助補教業解決大小問題，尤其疫情期間，市府團隊更是全力幫忙業者度過困境，因此力挺陳其邁連任再拼4年。

張有傳表示，疫情期間市府協助業者向中央申請紓困補助，讓補教業者維持生計度過難關，同時在第一時間迅速配發防疫物資，甚至在全國快篩試劑短缺時刻，陳其邁已經配發快篩給補教業，總計市府發放15萬9000劑、中央發放14萬2480劑給補教業者。此外，補教人員能與學校人員同步打疫苗，提供學生安心的學習環境。