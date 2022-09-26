iPhone 14日前風光開賣，連帶周邊商品熱銷。一名網友好奇，為什麼有人願意花2、3萬買iPhone，卻不願配備較好的手機殼、保護貼，反而買便宜貨，「這樣不是很奇怪嗎」。但他個人試拿裸機，效果竟出奇的好，貼文引起眾多果粉熱烈討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」發問，買iPhone裝殼的目的是什麼？他分享，以前也是相當重視手機保護，把手機包得緊緊的，但10年來摔到的次數不超過5次，加上皮革手機殼在夏天會不太舒服，決定改拿裸機。

半年下來的使用心得，他直呼「裸機真的太舒服了，觸感、大小、寬度、按鍵位置等，會接觸到手的部分真的設計很剛好」。耐刮程度也令原PO驚訝，「我不是特別細心的人，但不銹鋼邊框滿耐用，無傷或細到看不到」。

不過裸機並不是每個人都心臟這麼大顆，尤其一支3萬元的手機拿在手上，「我自己是買殼防滑，皮膚乾加上手機大，很容易飛出去」、「殼好看，打遊戲也比較不會燙手」、「放救命錢啊！太常忘記帶錢包了」、「金屬機身沾到指紋就沒質感了」、「便宜殼可以一直換，保持新鮮感」、「單純怕刮，二手價比較好」。