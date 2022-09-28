自從賈伯斯（Steve Jobs）去世之後，很多人就懷疑蘋果的iPhone的聲勢可能難以維繫，但iPhone榮景依舊維持了11年。在每年新一代iPhone上市的熱潮中沖浪的黃牛們對消費者與市場動態最為敏感，他們發現從iPhone 8市場發生變化，到iPhone 14時就像經濟專家的結論：「iPhone開始走下坡了」。

蘋果近幾年來推出新款iPhone後遭到愈來愈多的批評已是司空見慣，但其消費者仍然極為捧場，業績持續長紅的蘋果公司仍以獨佔全球智慧手機6成利潤的無敵姿態傲視群倫。即便各種評析指責其缺乏創新、挑出各種設計上的毛病，蘋果智慧手機霸主的地位仍無法動搖，直到這遲早來到的一天終於來了，它有可能是蘋果商業帝國初現崩解，或是開啟了iPhone神話終結的進程。而這項轉變，對於靠著搶購iPhone新機轉手倒賣獲利的黃年而言，則是再明顯不過的現實趨勢。

最近幾年的iPhone遭到的批評都差不多：缺乏創新，品質不穩定，與競爭對手間沒有明顯差別。（圖／路透）

一位多年來在蘋果手機賺了不少財富的黃牛對陸媒表示，在賈伯斯掌舵下的蘋果手機讓不少黃牛一夜暴富，倒賣新出品的iPhone一直是個穩賺不賠的買賣。當年的iPhone 4可真是劃時代產品，官方價5000元（人民幣，下同），轉手最高能賣到3倍價15000元。在大陸上市3天賣出170萬部，還供不應求。為了搶貨，有人帶著帳篷墊子毯子提前2天就去蘋果商店排隊。當時大陸上市較慢，敢砸錢下去賭的黃牛們搭機直奔香港搶貨，他們都見識過iPhone熱潮帶來的夢幻式財富。

iPhone 4之後，在iPhone 4S上市前賈伯斯去世，但iPhone餘威尚存，一直到iPhone 8熱度才稍減。iPhone 8被業界們認為是重要的轉折點，它上市的候，有經銷商頭一次發現蘋果新手機在市場上遭到冷落。自此蘋果手機熱度開始反轉向下，到去年發佈的iPhone 13，已成為黃牛們賺iPhone熱錢最後的餘溫了。

大陸是蘋果手機最大的單一市場，經銷商與黃牛對iPhone在市場上的反應極為靈敏。（圖／中新社）

一位經營iPhone生意有多年經驗的黃牛對媒體表示，他今年賺了6位數（人民幣兌台幣約1:4.5），大約只有往年的1/3，但在黃牛群裡已算其中的佼佼者。今年的市場註定賺少賠多，有的老黃牛就這幾天已虧了40、50萬元人民幣（約台幣200萬元）。

今年iPhone14很難賺到錢，大部份雇人搶購iPhone的黃牛都因市場反應不佳，被迫賠錢殺出。（圖／微博）

據黃牛描述，新機上市前會先雇好排隊的隊伍，每人100元人民幣，都是學生、家庭主婦之類的人，發售日一早在北京的3個蘋果商店門口排隊，搶到手機後立即加價在現場轉售。黃牛根據網上訊息分析，今年決定主攻iPhone 14 Pro和Pro Max，以紫色為最優先。在一開始幾筆買賣成交，每台加價1000元人民幣（下同）售出，由於接手熱烈，又反手再向現場已購得iPhone的民眾加價1500元買進20部，準備以加價3000元賣出，沒多久發現情況不對，被迫僅以加價600元出售，但未能全部售出，往後幾天黃牛價又跌了一些，只好虧本拋售。有些搶到手iPhone 14的一般民眾也就這麼跟黃牛間來回買賣，小賺了2、3千元。

一位手機經銷商表示，今年大部份黃牛都賭輸了，尤其是iPhone14 Pro、Max，每部加價3000元賣出，炒得太高了。黃牛當然也分等級，按今年行情，只有最厲害的才能小賺一筆，其他的都得賠錢。有些常年向黃牛拿貨的忠實客戶表示，「實在不覺得早點拿到iPhone 14有什麼可以炫耀的價值」。

大陸一些iPhone的忠實客戶表示，實在不覺得早點拿到iPhone 14有什麼可以炫耀的價值。（圖／路透）

沒有創新就不值得炫耀，這些年來iPhone「缺乏創新」的批評很明確地在黃牛市場與一般消費者口碑上反映出來。此外，傲慢的售後服務系統與產品持續出現的各種瑕疵，則持續磨耗消費者對蘋果公司的信任感。在一些果粉眼中，蘋果已逐漸失去創新的能力，成為一家只會模仿對手優點、同時吃品牌老本的平庸企業。

大陸近幾年來新iPhone上市時民眾排隊熱潮一年不如一年。 圖為北京蘋果商店排隊買iPhone14。（圖／路透）

在賈伯斯之後，蘋果的老本吃了11年，但仍然穩坐全球市值最高科技公司寶座，營收增長近2.5倍，市值漲了6倍多。但是每一次新品上市之後，網路評論就成為媒體與消費者挖苦蘋果公司的吐槽大會。這次iPhone 14就被賈伯斯的女兒批評為「毫無新意」，也有經濟學專家直指蘋果已露出盛極而衰的跡象。

此後別家手機模仿iPhone，而iPhone也開始模仿對手的設計，例如一般人印象最深的全觸控螢幕與人臉識別功能，跟這次iPhone14的動態島一樣，都被質疑是抄襲安卓系統手機。而從iPhone11之後，蘋果手機價格也拉近與對手的差距，多年來iPhone獨霸市場的態勢已經崩解，市場佔有率將很快出現重大變化。從黃牛與消費者身上最接地氣的反應，明顯地能看到iPhone的王國已現頹勢，未來很可能再回到群雄並立的戰國時代，智慧手機或許會再迎來新一波新的革命。