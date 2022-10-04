以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)續進軍科威特後趁勝追擊，宣布已正式與埃及代理商簽約，「Sharetea歇腳亭」將搶先業界進軍埃及，預計明年初於首都開羅開出首間門市，並規畫以2年20家的展店速度拓展埃及市場。

聯發國際看好中東消費市場崛起、珍珠奶茶文化席捲年輕人，將「歇腳亭」拓展至中東市場，除了已在全球黃金之城杜拜開出4家店外，亦與石油大國科威特合作夥伴完成簽約，8月於科威特一舉開出2家門市。

文明古國埃及人口超過1億，其中半數為35歲以下的年輕世代，每5年以近20％的人口數成長，有著不可限量的人口紅利。此次來台簽約的埃及代理商，家族背景為國際知名石油顧問公司，因居住美國德州的家人是「歇腳亭」忠實顧客，因此興起代理至埃及的想法。

聯發國際表示，雖然9月底來台仍須隔離，埃及代理商仍毅然來台搶下「歇腳亭」埃及代理權。總經理賴柏宇表示，埃及首間門市預計明年初在首都開羅開幕，成為首家進軍埃及的台灣手搖飲品牌，並規畫以2年20家的速度在埃及開枝散葉。

在明年初進軍埃及拓點後，「歇腳亭」版圖將擴及全球5大洲14國。聯發國際表示，除了繼續深耕美國市場，也將增加歐洲、中東、非洲的展店目標與營收占比，預期將帶動獲利成長空間，後市動能看好。