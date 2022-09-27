聯發國際(2756)董事會決議上半年配息2元，連同股東會通過的去年下半年配股2元，今（27）日以93.3元參考價除權息。聯發國際22日觸及119.5元的近半年高點後拉回，今日開高小漲0.32％、填權息約1.45％後翻黑挫跌1.82％，早盤維持逾1％跌幅，填權息表現偏弱。

聯發國際以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起，迄今已是全球知名連鎖品牌。2022年上半年合併營收3.89億元、年增0.58％，創同期次高，營業利益0.81億元、年增7.92％，稅後淨利0.65億元、年增達34.08％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）3.83元則為同期次高。

聯發國際總經理賴柏宇表示，上半年全球消費市場深受疫情、通膨、俄烏戰爭等因素影響，原物料、貨運等諸多成本上漲，餐飲業基本營運條件受到極大挑戰。不過，公司依據市場變化調整營運方針、強化營運體質，除成功拓展市場版圖、更達成既定營運目標。

聯發國際8月自結合併營收0.64億元，月減5.18％、年減8.8％，累計前8月合併營收5.23億元、年減2.85％。截至8月初，「歇腳亭」全球門市達383家，其中美國門市遍及23州、門市數達139家，另有21家正在裝修中、8家簽訂預約，預計年底前將再新展14家門市。

聯發國際指出，「歇腳亭」美國門市平均單店月營收為5～7萬美元，隨著下半年新門市陸續開出，將對整體營收挹注強勁成長動能。除此之外，「歇腳亭」本季也將在石油大國科威特一舉開出2家門市，可望進一步提升營收和獲利表現。