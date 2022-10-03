迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)2022年營運表現顯著復甦，第三季旺季營運看俏。亞系外資首度出具報告看好成長後市，預估2022～2024年營收年複合成長率（CAGR）達21％、獲利年複合成長率將達39％，首評給予「買進」評等、目標價150元。

亞洲藏壽司股價自9月26日起急速上攻，30日觸及115.5元、創上櫃交易當日以來2年高價，但5天急拉27.9％引發獲利了結賣壓，終場反小幅收黑0.46％，今（3）日開低後一度翻紅勁揚4.15％，惟隨後賣壓出籠再度壓回翻黑下跌1.38％，早盤力守平盤。

亞洲藏壽司2022年上半年稅後淨利0.84億元、年增達15.83倍，改寫同期次高，每股盈餘（EPS）1.82元、為近3年同期高點。8月自結合併營收3.96億元，月減0.66％、仍年增達74.08％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收25.06億元、年增達74.58％，續創同期新高。

亞系外資指出，亞洲藏壽司的母公司Kura Sushi在日本發展40年以來展現一流的門市規模。亞洲藏壽司目前在台灣已有48家門市，未來規畫拓增至60家，且規畫在日本以外的亞洲地區開設200家門市，台灣以外的首間門市預計明年開業，長期發展可期。

亞系外資認為，亞洲藏壽司成長的關鍵在於以實惠價格提供正宗的日本料理，同時，特色之一的招牌Bikkura-PON!桌邊扭蛋機，讓顧客每消費5盤就有機會贏得獎品，這款遊戲幫助推動客單價增加20％。

亞系外資預期在積極的擴張策略、同店營收成長（SSSG）正向及高於產業平均的翻桌率驅動下，亞洲藏壽司2022～2024年營收年複合成長率（CAGR）達21％、獲利年複合成長率達39％，且台灣餐廳營收在經歷2年的衰退後有望強勁復甦。

整體而言，亞系外資看好亞洲藏壽司營運成長後市，認為是顆「隱藏的瑰寶」，首評給予「買進」評等、目標價150元，潛在上漲空間達51％。不過，須留意展店速度較預期慢、疫情限制、食安、原料供應短缺等可能主要風險。