美系電動車廠及大陸車廠訂單穩定，且轉投資連接線廠上河工業營收挹注，加上銅價走跌，亞系外資看好端子廠胡連(6279)前景，維持「買進」評等，目標價為195元，胡連今天盤中股價逆勢力守紅盤。

儘管全球經濟籠罩在通膨升息及消費緊縮陰霾，胡連因汽車客戶訂單強勁，且認列上河工業營收，加上近期銅價相對穩定，讓胡連下半年營運有望擺脫上半年谷底，重回穩定成長。

胡連前8月合併營收為38.88億元，年增26.76%，由於第4季為傳統旺季，胡連表示，第4季營運將略優於第3季，法人預估，胡連全年合併營收應可順利達成63億元目標，創下歷年新高。

在毛利率方面，雖然高單價銅材料一直影響到7月，8月以後毛利率有望回升至30%以上，胡連預估，第4季合併毛利率有望落在36%左右，下半年合併毛利率優於上半年。

亞系外資最新報告表示，胡連7月及8月營收優於我們預期，我們預估今年第4季可望因大陸的需求進一步推升，並預期產品組合將有所改善，加上銅價下跌推高利潤率，我們的第3季及第4季獲利預估高於市場預期27%/5%，並調高2022年/2023年每股盈餘11%/3%，胡連還是我們對大陸持續強勁車市汽車零組件產業首選，維持胡連「買進」評等，目標價由190元上調至195元。