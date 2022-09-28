蘋果iPhone 14新機於9月初上市，入門款與進階款的銷售熱度出現差異，如今又傳出iPhone 14系列沒有激發出原先期待的爆炸性需求，向供應商撤回今年下半年增產600萬支手機的計畫，此舉無疑突顯消費性電子產業面臨經濟衰退時，所出現衝擊。

美媒報導，不具名的消息人士指出，蘋果已經告知供應商取消增產計畫，但公司仍預期今年將生產9千萬支的iPhone 14手機，與去年的狀況大致相同，符合今年8月初蘋果所做的最新預測。

不僅如此，高階iPhone 14手機的需求遠高於入門款，目前也已經有供應商將產能從低價的iPhone 14手機轉移到高階機型。蘋果官方則未針對取消銷售計畫及產能轉移等事做出回應。

受到通膨問題侵蝕實質購買力的影響，研調機構IDC預測今年全球智慧型手機市場將萎縮6.5%至12.7億台，大陸市場的總銷量比前一年下降11%。

研究總監Nabila Popal表示，「從去年開始，市場恢復供應能力，已經轉成需求有限的市場，需求低導致供應鏈庫存高，沒有立即復甦的跡象，讓OEM場感到恐慌，今年大幅削減訂單。」