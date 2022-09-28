傳蘋果放棄iPhone增產 台股嚇趴再探底 12:152022/09/28 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然前一日美股那指、費半小幅反彈收紅，但28日台股盤中傳出蘋果因需求下滑、放棄iPhone增產計畫，加權指數應聲下跌、跳水逾300點，再度下探今年新低點，目前下跌315點，暫報13,513點，成交量暫報1,283億元。 蘋果再飄香 概念股強彈 iPhone14中國銷量罕見2位數下跌 或成史上銷量最差機型 富士康傳拆i14產線 轉生產Pro系列 #蘋果 #放棄 #iPhone #增產 #暫報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 追單發酵 蘋果概念股發燒 04:102022/09/24 證券．權證 投資首選 全球市值大牌 鷹影未散 選股不選市 04:102022/09/26 證券．權證 產經解析－政策調整支持 關注陸穩經濟方向 04:102022/09/25 全球財經 降低對陸依賴 蘋果證實在印度生產iPhone 14 15:432022/09/26 國際 美逼加入「晶片聯盟」 韓大老放話：不可能放棄大陸市場 05:302022/09/25 財經 法人喊讚 緯創和碩權證夯 04:102022/09/26 證券．權證 大摩下修台積電目標價 04:102022/09/26 財經要聞 最新iPhone14慘遭兒「一巴掌拍碎」 他無奈嘆：剛買2天 21:092022/09/27 社會 在學役男暑期服兵役軍事訓練 10月17日起申請 10:582022/09/27 生活 iPhone 14價格大跳水！陸媒曝黃牛慘況：路邊擺攤虧本賣 11:052022/09/26 科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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