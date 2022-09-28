雖然前一日美股那指、費半小幅反彈收紅，但28日台股盤中傳出蘋果因需求下滑、放棄iPhone增產計畫，加權指數應聲下跌、跳水逾300點，再度下探今年新低點，目前下跌315點，暫報13,513點，成交量暫報1,283億元。

蘋果再飄香 概念股強彈
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