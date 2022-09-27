昔日香港四大美男之一陳冠希（Edison），退出演藝圈多年仍備受外界關注，下禮拜將滿42歲的他，近日穿著便服、拖鞋看電影，被女網友巧遇，合照PO上網後，無修圖的狀態讓部分網友感嘆：「臉垮得太誇張。」

一名女網友26日在社群平台喜孜孜地表示：「大家不要太羨慕我，我也覺得我這就是個天才，整個商場整個電影院，只有我一個人認出戴著帽子和口罩的陳冠希，全看眼神和氣質！」接著，她曬出與陳冠希的合照，稱沒有P圖，但陳冠希本人一樣帥。

畫面中，陳冠希把兩側頭髮剃掉，保留頂上的毛髮，身穿黑色帽T和休閒褲，腳踩白色拖鞋，打扮得很隨性，而他為了拍照，把口罩拉到下巴，露出招牌的歪嘴壞笑，皮膚狀態也一清二楚。

陳冠希和女網友合照，外型變化又掀起討論。（圖／微博）

不少網友看到這張合照，都被陳冠希嚇到：「他好顯老」、「才40臉也垮得太誇張了吧」、「帥過的都不在乎顏值了」，但也有另一部分網友認為，陳冠希還是心目中的男神，很羨慕原PO可以偶遇大明星。

部分網友覺得陳冠希變老很多。（圖／微博）

此外，PO文的女網友再透露，陳冠希和很多朋友同行，她剛好也是同一場次，幸運地跟男神一起看《阿凡達》，讓陳冠希的粉絲再度感到羨慕。

值得一提的是，陳冠希雖然打扮得很居家，但網友發現他腳上那雙拖鞋是名牌貨，要價3300人民幣（約新台幣1萬4），對小資族來說算是很昂貴。