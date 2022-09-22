香港四大天王之一的郭富城，擁有俊俏臉蛋和精壯身形，加上能歌善舞，粉絲遍及全球。最近，有網友在香港巧遇正在工作的郭富城，幸運地與大明星合影，並把照片PO網，掀起高度討論。

日前有網友在社群平台喜孜孜地透露，在香港石板街遇到郭富城，從照片中可以看到，郭富城身穿粉紅色襯衫和深色長褲，頂著招牌油頭，疑拍攝新廣告，很有活力的在街頭上熱舞，吸引近百位路人圍觀，工作人員不時在旁維持秩序。

郭富城在香港進行拍攝工作，被路人巧遇。（圖／微博）

郭富城不塊是天生的巨星，沒有被外在的因素影響，在鏡頭前完美地演出；休息期間，汗流浹背的郭富城拿著電風扇替自己降溫，期間有粉絲提出合照的要求，郭富城全盤接收，親切地與粉絲們拍照，完全沒有大明星的架子，網友讚嘆他本人真的很好相處，怪不得可以在演藝圈長紅。

郭富城親切地跟粉絲合照。（圖／微博）

不過，也有網友稱57歲的郭富城，在照片中很顯老態，皮膚黝黑、滿臉皺紋；郭富城的粉絲見狀，紛紛替偶像說話，認為郭富城的樣貌很自然，沒有整形的痕跡，已經算是不老男神了。