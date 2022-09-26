小S（徐熙娣）在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》跟S媽聊起小時候追明星的行為，大小S從小就喜歡明星，出道前曾為了追郭富城，追到姊妹反目，因為兩人爭執郭富城朝她們方位看了好幾眼，到底在看大S、還是小S？她們甚至為了看日本傑尼斯旗下團體「忍者」演唱會，在路邊搭帳篷住了一晚，好在入場時搶到最好位子，真可說是超級粉絲。

小S在節目中細數他們的追星行為，小時候買喜歡的明星照片放在教室的透明墊子底下，長大一點就追星，除了在「忍者」演唱會入口搭帳篷過夜，好衝到搖滾區第一排，他們還在臉上寫了大大的「忍」字，就是想要明星看自己一眼。而且演唱會快結束時就衝到出口等偶像出來，包計程車繼續尾隨追星，S媽趕緊補充，請粉絲千萬不要追車，因為太危險了！

後來港星當道，大小S特別迷郭富城，S媽還陪他們追著郭富城跑通告，小S記得那是張菲的《龍兄虎弟》節目，她們就在觀眾席舉著寫上郭富城的板子支持偶像，郭富城偶爾看往她們的方向，姊妹搶著說「他一直在看我！」「沒有，我覺得他是在看我！」大S還說，「拜託！我比你漂亮那麼多！他看你幹嘛？」

後來姊妹倆出道，也有了自己的粉絲，粉絲自稱「SOS神秘組織」與「SOS國際歌友會」，小S曾經很好奇問到底組織有幾個人，粉絲說，「今天我們號召到八個！」小S坦承自己一直都很喜歡明星，後來開了節目《姊姊好餓》，就能名正言順的把崇拜的男偶像全都請來，是她錄過節目中最開心的一個。

S媽也有心儀的明星，有次劉德華聽大S提起S媽很喜歡他，當場邀請S媽吃火鍋，還親自幫S媽涮肉燙青菜，讓S媽開心不已，這超級待遇讓小S認輸，覺得媽媽真是超級粉絲。