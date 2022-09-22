國民黨立委洪孟楷認為，慈濟被抹紅蔡英文只發文感恩，論文抄襲卻要全黨力挺，蔡英文真的對小英男孩比較好！他也敬告民進黨，不譴責抹紅慈濟的作為，卻縱容網路言論霸凌，別窮得只剩下網軍，讓自己的路越走越窄！

洪孟楷在臉書指出，蔡英文21日前往花蓮，並且在臉書上貼書與證嚴上人的合照，雖然發文稱謝感恩慈濟人的關懷，但是過去兩個禮拜，無論是綠營側翼、親綠名嘴等鋪天蓋地的追殺、抹紅、污衊，把慈濟等同於「中共自己人」，蔡英文卻沒有一句約束、沒有一句責怪、沒有一句澄清；對比已經被台大、中華大學雙認證的抄襲論文，蔡英文還下令要全黨黨公職力挺，真的印證一句話，「沒有比較沒有傷害」，對待小英男孩，就是比較好。

另外，洪孟楷也直言，最近都不知道該稱呼蔡英文什麼職稱，因為扣除本週地震天災外，近期公開行程幾乎都是輔選行程，連週日地震造成花東嚴重災情的當下，蔡英文還不忘在南投上台牽著候選人的手高喊凍蒜，晚上災情中心也不願跟花東縣市首長連線，是否心裡還是認為自己是黨主席、而非總統，所以不同黨派不願同框？無論事後如何道歉，當下的行為已經說明了一切！

洪孟楷強調，最近有媒體報導民調反應讓蔡英文及民進黨人士緊張，但如果繼續放任綠營側翼在網路上無差別攻擊，把任何與民進黨不同的聲音都打成中共同路人，在台灣社會內部找敵人，這些行為都只是讓自己的路越走越窄。

洪孟楷敬告民進黨，不譴責抹紅慈濟的作為，就是縱容網路言論霸凌！台灣社會還是有公理，別窮得只剩下網軍！