立委陳椒華昨(27日)於立法院揭露3段錄音檔，內容為鏡電視前董事長裴偉向股東們表示，已透過行政院長蘇貞昌等人向NCC主委陳耀祥施壓，要求通過鏡電視執照，還說是「總統的旨意」。國民黨主席朱立倫對此痛批，NCC沒有發揮監督功能，甘願淪為執政黨的打手，總統、院長公然關說媒體上架，在國外早就應該負責下台。朱揚言聯合在野黨、學者專家、前NCC官員及司法界成立特別調查委員會，務求找出真相。

朱立倫今(28日)在臉書發文質疑：蔡英文你知恥嗎？NCC淪民進黨打手，黨政軍請退出媒體！他痛批，最近國人都看到NCC不但沒有發揮任何的監督功能，甘願淪為執政黨的打手，這是大家完全不能接受的！國家通訊委員會應該是超越黨派，媒體第四權的管理功能，可是這個機構，過去對於不同的聲音要關台、不同的意見要移頻，這兩天更爆發國家級的醜聞，總統、院長公然關說媒體上架，這是多麼嚴重的事情。

「如果在國外，涉案的行政首長早就負責下台。」朱立倫直言，在這樣的狀況下，國會應該成立特別調查委員會全力咎責！然而在民進黨掌控的立法院做這件事很困難，但是國民黨絕對有責任，挺身聯合在野黨、學者專家、前NCC的官員以及司法界的朋友成立特別調查委員會，也請各位媒體大家一起幫忙，把真相找出來。

朱立倫指出，如同錄音帶聽到的，如果蔡英文總統、蘇貞昌院長是這個國家級醜聞的主角，就是應該下台負責。而當NCC完全成為民進黨的工具，他們已經不是國家通訊委員會，而是民進黨國家選舉委員會，媒體人可以造謠生事不處理，電視台可以為所欲為攻擊在野黨，要上架的媒體天天攻擊在野黨候選人，這些都是歷歷在目，執政黨干預媒體鐵證如山。國民黨立院黨團會立即結合各方力量，一起成立特別調查委員會把真相找出來，還給所有國人一個乾淨的媒體環境。