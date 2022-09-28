五星級政績？桃竹公共工程連連出包，不只日前八德運動中心羽球場天花板坍塌，媒體人黃揚明今(28日)在《大新聞大爆卦》節目指出，2019年新竹棒球場得到國家建設金質獎，北景雲計畫得到卓越獎，都只看設計規劃而未驗收施工品質，成為吹噓五星市長政績的巧門。如今大湳消防分隊地下室淹水，八德運動中心消防安檢還沒過，還有室內消防栓水壓不足、發電機1000公升柴油未列管等缺失，對市民的安全與權益造成損害。

黃揚明表示，桃園這幾年的公共工程，都會去申報一個叫「國家卓越建設獎」，而包括國民運動中心、大湳消防分隊還有社福館，也就是北景雲計畫的統包工程，獲得了2019年設計規劃類的卓越獎，是最高等級的獎，比優質獎、銀質獎、金質獎更高，最後施工完畢，發現第一個，水箱設計錯誤，再來施工品質有一大堆問題，最諷刺是那一年有個年度建築人物獎，剛好頒給瑞助營造的董事長，就是北景雲承包商的董事長得獎。

「這一年得獎的還有一個建案，叫作新竹市立棒球場！」黃揚明說，新竹棒球場得到的是次一等的金質獎，與北景雲計畫今年雙雙出包。這代表什麼？代表我們的地方政府習慣，因為它這個叫規劃設計獎，就是把圖送過去審，看這個設計理念很好，有放入綠建築、新的工法，對國家未來建設有示範性的作用，得獎。可是你後面的監工、營造完全不歸那個獎項管，其實真正要被肯定應該要得施工品質獎，得這個獎很不容易。

黃揚明指出，結果就拿這個設計規劃獎告訴大家，說我們的公共建案得獎了，我們是五星市長，是非常棒的市政團隊，結果施工完開幕，一大堆問題。最扯的是，大湳消防分隊地下室漏水已經3個月了，上禮拜新聞媒體跑去拍還拍到，那個自然湧泉還沒有停下來，那個就是地下水位滿了，水排不出去，這個沒辦法改變，就是設計的時候就有問題了，不可能打掉重練，就讓它淹。

「最扯的是原來八德運動中心這棟樓，消防安檢還沒過啊！」黃揚明強調，已經開幕一年了，包括施工中沒有做消防防護計畫，室內的消防栓水壓全部不足，柴油發電機防火時效無法抵擋超過1小時，還有1000公升的柴油儲存在那邊沒有列管，這些消防局都說開罰了，就是確實沒有做好消防安檢，而目前這棟建築大家都在使用。

黃揚明說，之前楊梅有一個行政大樓工程，去年有一個颱風來，它整個結構體漂浮了45公分，要追加預算去把它釘住。這個建築也得到了卓越建設金質獎，2019年桃園市政府有發一個新聞稿說全壘打，所有公共工程45件全得獎。這其實是一個巧門，圖畫得很好就可以得獎，蓋出來零零落落，市民後續的權益怎麼保障是個大問題。