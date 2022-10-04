距離九合一選舉僅剩53日，參選的各陣營紛紛加速衝刺爭取勝利，其中國民黨預計在11月舉辦北北基桃大造勢，被視為藍營最強母雞的新北市長侯友宜是否會領軍拉抬聲勢也引起關注；侯友宜今(4)日受訪時表示，不管是基隆、宜蘭、桃園，包括新北跟台北大家要共好，大家一起努力，讓北台灣更好。

侯友宜表示，北北基桃本來就是大台北的共好的地方，所以他常說不管基隆、宜蘭、桃園，包括新北跟台北大家要共好，面對所有市民朋友的所需要，大家一定會一起合作、團結一致，「好好做代誌」。

他說，為新北好以外，更重要的要讓大台北、北台灣更好，所以自己常說，「新北好、北台(灣)好，千萬人共好」，北北基桃宜的所有的候選人也好，相同理念也好，大家一起努力，讓北台灣更好。

至於外傳前高雄市長韓國瑜有復出的跡象，侯友宜則說，大家一起努力，「好好做代誌」。

另外民進黨新北市長參選人林佳龍近期猛攻侯友宜心想2024，痛批他把新北市成為政治權力的踏板；侯友宜則表示，自己現在是新北市的市長，會把握當下，努力全力以赴好好做事，期待新北市的今天比昨天好，明天的新北市比今天更好。

他強調，會再繼續認真打拚，讓新北市更好，大家一起努力，也希望新北市民繼續給予支持、加油、鼓勵跟打氣。