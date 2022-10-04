年底桃園市長選舉備受外界關注，其中多份民調顯示，國民黨候選人張善政的民調雖然第一，但與對手鄭運鵬相差不多。對此媒體人「逆風的烏鴉」發現，張善政的個人條件、打選戰的方式，甚至選戰的進程與背景都與前國民黨高雄市長候選人黃俊英很類似，直呼張的模板就是黃。

「逆風的烏鴉」今（4）日發文首先提到，美國的籃球員若要參加NBA選秀，球探都會給他們一個「模板」，即對該球員球風、發展可能等預測，作為選秀的參考，「當然從後續發展來看，模板不一定準確，但卻有一定的參考價值」

「逆風的烏鴉」表示，許多人現在討論監察院長陳菊當年能勝選的原因，都會提到「走路工事件，但自己並不這麼認為，他直言在該場選舉中國民黨確實沒把握機會，而這和黃俊英的打法有很大的關係。

「逆風的烏鴉」分析，在當年民進黨候選人首選其實是現任高雄市長陳其邁，但他因前總統陳水扁弊案影響而退出，才改由陳菊接棒，當時泛綠分裂、陳菊又捲入高捷外勞弊案，因此起初外界不看好她的選情，且民調和黃俊英有很大差距。

但「逆風的烏鴉」指出，和現在的張善政一樣，當年的黃俊英支持度波動都不大，但民調上下坡動、甚至在選前一個月只漲不跌的只有對手陳菊，而也正是因民調差距拉近，「走路工事件」才會奏效。

因此「逆風的烏鴉」得出結論，黃俊英問題是出在選戰前期缺乏進取，以及所謂的「君子之爭」，還有黃的個人魅力不足，並不是走路工事件，「所謂壓垮駱駝的最後一根稻草，問題永遠不是那根稻草，而是前面那幾十萬根稻草」。