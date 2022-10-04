衛福部桃園醫院陳姓病床推送員，前年3月在推床時不慎將氧氣接到鼻胃管，導致病人胃撐破，急救3個多月後仍病逝，家屬怒告醫院和陳男，桃檢認為死因和誤接管線有關，依過失致死起訴陳男，但院方有積極治療，已盡醫療上注意，時任院長徐永年和護理長都予以不起訴處分。

30歲的陳姓推床員受聘部桃外包商，負責傳送病人，2022年3月18日早上8點，要把病人從病房推送到超音波室進行腹部超音波檢查時，沒跟醫護人員確認就自行操作管線，卻不慎將鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣進入胃部撐破胃壁。

雖然陳男當天緊急開刀治療後一度好轉，在1周後回到一般病房，但5天後又因肺炎和呼吸衰竭轉到加護病房，仍病情惡化在7月22日因敗血性休克併多重器官衰竭、全身多處潰瘍傷口組織感染及糖尿病死亡，陳子怒告陳男、陳男公司的曾姓負責人、鄭姓護理長和院長徐永年涉嫌過失致死。

鄭姓護理長喊冤稱接管屬於醫療行為，陳男只負責運送病人，不能碰觸醫療管線，案發時正處病房交接班時段，接手護理師要查看病人時就已不在病房。陳男也坦言是資深同仁叫他把管線接一接就去抽菸，自己沒跟護理師確認就逕自研究、接線，後悔不已：「我不知道接錯管線會影響這麼大！」

桃檢認為，陳男在未詢問、告知醫護人員就私自接線，醫療團隊發現異狀後先以薄荷油擦拭、鼻胃管引流等初步處置，當天也有電腦斷層掃描跟手術治療，一度病情穩定回到一般病房，但因病人有糖尿病、高血壓、腎病變等多重慢性病，且曾接受靜脈血栓去栓術和支架置放手術，後來引發肺炎、呼吸衰竭等併發症，積極治療近4個月仍不幸病逝。

桃檢認為病人因誤接管線導致胃穿孔，和死亡有因果關係，依過失致死罪嫌起訴陳男，但醫護人員已盡醫療上注意，未查出有疏失或醫事人員應注意而未注意事項，予以不起訴處分。