副總統賴清德日前出席民進黨台北市長候選人陳時中競選總部成立大會，致詞時一句「台北是疫情的開始」引起各界討論。國民黨台北市前議員羅智強指出，此舉應該是認為陳時中保不住了，才乾脆啟動「棄陳時中保鄭運鵬」。

羅智強昨（3）日在臉書表示，前瞻計畫時，行政院政委張景森說「大台北穿著錦衣，跟窮人搶錢」；疫情爆發時，衛福部說「萬華是破口」；如今連賴清德都補上一槍，稱「台北是疫情的開始」，可見民進黨一直刁難台北。

「民進黨對於台北，一直有一股『恨意』！」羅智強提到，若從另一個角度解釋，民進黨在這時說出此話，可能是認為陳時中已經保不住了，想讓台灣人忘記桃園市長鄭文燦當初如何協助機師工會「陳情」，實際上是在「棄陳時中保鄭運鵬」。

羅智強說，台灣疫情的始作俑者，是鄭文燦與陳時中聯手放寬3+11，「現在民進黨要台北市來揹這個鍋，台北市民，願意嗎？」