蔡英文總統今天上午致送資政及國策顧問聘書表示，10月13日即將邊境解封，未來會有許多的國際交流、商務往來，以及更多的國際觀光客來到臺灣。開放國門是臺灣重要的新階段。我們一定要把握這一波的機會，加速臺灣接軌國際市場的腳步。期待資政以及國策顧問把在各行各業第一線的意見提供給執政團隊參考，讓政策規劃更周延、更貼近民意的需求。

蔡英文今天在總統府為資政及國策顧問送上聘書，並感謝所有資政以及國策顧問出任國政諮詢的職務，「大家都是重要的社會領袖代表，謝謝大家願意為國家更盡一份心力，持續提供政府寶貴的建議」。

她提到，我們在10月13日即將邊境解封，未來會有許多的國際交流、商務往來，以及更多的國際觀光客來到臺灣。當然，也會有不少國人回到家鄉。開放國門是臺灣重要的新階段。面對全球經濟變遷、供應鏈重組，我們一定要把握這一波的機會，加速臺灣接軌國際市場的腳步。

在國內，她說，我們也會持續推動各項社會福利以及社會照顧政策。從育兒到長照，政府會持續努力，讓福利措施更完善，全面落實全齡的照顧。這些重要的工作需要持續借重所有資政以及國策顧問的力量，把在各行各業第一線的意見，提供給執政團隊參考，讓政策規劃可以更周延、更貼近民意的需求。

總統府資政以及國策顧問都是無給職的榮譽職，她要再次謝謝所有資政以及國策顧問的奉獻，「也請大家跟我們一起為臺灣繼續努力，一起為下一代打造更美好的家園」。