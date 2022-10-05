教育部111年公費留學考試訂於10月8日在國立臺灣大學舉行筆試，合格報考人計有359名，預定錄取一般公費留學111名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名、赴新南向國家公費留學10名，共計141名。

考生須於10月8日前至報名網站確認報名時所填列之學門、研究領域、留學國別等事項無誤後，自行下載列印准考證；如考生對其學門、研究領域、留學國別有疑義，請向教育部行政協助單位（國立臺灣大學教務處研究生教務組）洽詢。本考試試場位於國立臺灣大學普通教學館，試場分配及各學門報考人數表可至報名系統首頁查詢，網址：www.scholarship.moe.gov.tw/studyabroad/exam。

另配合「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情防疫規定，為避免延誤考試，請考生事先於報名系統下載「疫情防護措施處理原則」及「健康關懷問卷」，問卷請事先填妥並於入場查驗證件時繳交。進入考場請務必配戴口罩、攜帶准考證、身分證件，如不慎遺失准考證，也請重新自行上網補列印；如未攜帶任何身分證明文件，須填寫准予考試切結書，並拍照存證後始能准予應試。

部分應考專門科目可使用計算機，請考生依簡章附表三規定，自行準備符合規定之機型及款式。除可使用計算機考科，餘其他考科一律不得使用計算機。