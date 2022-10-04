皇帝選妃？原能會主委謝曉星爆性騷女秘書 蘇貞昌回應了 @中時新聞網 ​

行政院原子能委員會主委謝曉星，遭控職場性騷、霸凌。行政院長蘇貞昌今率內閣赴立法院報告總預算、特別預算，謝曉星本人請病假。對於謝曉星遭指控性騷，蘇貞昌說他才剛得知消息，政府官員的責任非常清楚，會依規範進行。

民眾黨立委邱臣遠質詢謝曉星涉嫌性騷下屬，蘇貞昌的態度是什麼？會介入調查嗎？

蘇貞昌說，他剛剛才得知消息，謝曉星應該會對外說明，政府官員的相關責任非常清楚，會依照規範進行。

邱臣遠說，閣員操守要注意，保障兩性平權，打造友善的職場文化。蘇貞昌回應，「這是當然。」