雲林縣長選舉，劉建國（後左三）推高齡研究中心等醫療照護政策。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，國民黨主席朱立倫4日南下雲林，參加「張麗善縣長、沈宗隆議長土庫後援會」成立大會，這是朱繼上個月28日到雲林縣斗南鎮，1星期內2度為張站台，顯見對雲林選情的重視。民進黨雲林縣長參選人劉建國則推高齡研究中心等政見，要讓虎尾鎮變成雲林醫療照護的重鎮。

尋求連任的張麗善，針對年底選舉，決定不設立自己的競選總部，而是與黨內縣議員、鄉鎮市長等參選人共同成立聯合競選總部，目前已成立虎尾、斗南等鄉鎮競總，4日與同樣尋求連任的雲林縣議會議長沈宗隆成立土庫競總。

張麗善表示，朱立倫主席很關心雲林選情，縣內若有黨籍參選人競總成立，都會盡量安排時間南下站台，上個月28日朱主席來為斗南鎮長參選人沈暉勛站台，現場上千名支持者展現熱情與團結，為整體選情大大加分，因此4日特地來土庫競總再次為大家加油打氣。

張麗善說，年底選戰逼近，蔡英文總統已來雲林5次了，國民黨中央與地方要團結一致，由上而下全面動起來，黨中央的奧援加上地方鄉親的力挺，是勝選的最大關鍵。

劉建國則訴求高齡研究中心等醫療照護政見，指出面對2025年超高齡社會，國家必須全力來因應，國家級「高齡醫療暨健康福祉研究中心」已在今年8月15日動工，且2年內要完成，地點就在虎尾鎮，虎尾會愈來愈不一樣，將邁向國際與未來接軌，變成雲林醫療照護的重鎮。

劉建國強調，雲林因人口老化嚴重，今年底就可能先邁入超高齡社會，因此一定要超前部署，只有長照2.0是不夠的，必須藉由高齡研究中心推動「預防走入長照」，避免長者長期臥床被照顧，未來高齡研究中心將會與長壽俱樂部、社區、公所配合，與雲林在地長輩快速連結。