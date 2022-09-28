國民黨桃園市長參選人張善政28日陪百歲人瑞曾培靈爺爺慶生。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政28日陪百歲人瑞曾培靈爺爺慶生，受訪談到有民調顯示6成民眾認為張善政要把抄襲案講清楚，對此張善政怒嗆，周玉蔻做的民調應該叫文宣品比較恰當，另也聲援國民黨台北市長參選人蔣萬安，直呼周玉蔻在選舉中抹黑抹黃手段相當可恥，「根本就是民進黨的側翼，投給民進黨就是投給周玉蔻一點都沒錯」。

張善政認為，周玉蔻所做的民調應該屬於文宣品，不能叫做民調，昨天桃園市議員黃敬平也有自己委託做了1份民調，那份民調中，我是穩定小幅領先，因為對民調有信心也會繼續努力往前走。至於外界一直關注國民黨的整合，大家可以看到立委萬美玲即便腳受傷這麼長一段時間，還是努力的替我奔走，這個就是國民黨整合成功最好的證明。

媒體人周玉蔻近期針對國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世窮追猛打，不斷追查其父親蔣孝嚴的晶華緋聞案，張善政說，我非常能體會蔣萬安的心情，這就跟前陣子民進黨用農委會的案子抹黑我一樣，在選舉的過程裡面不循正當的管道，而是用這種抹黑抹黃的手段非常可恥。

談及國民黨桃園市議員參選人謝克洋、凌濤有做LED看板，寫道票投民進黨就是投給周玉蔻，張善政直呼「我非常非常贊同這種講法！」周玉蔻就是民進黨的側翼，投給民進黨就是投給周玉蔻一點都沒錯。

凌濤則表示，自民進黨桃園市長參選人鄭運鵬參選後仍持續護航林智堅、上周玉蔻的節目，因此我在臉書有提到整個桃園三結義鐵三角，市長鄭文燦、鄭運鵬跟前新竹市長林智堅，他們最重要的時刻都有周玉蔻的參與，所以支持林智堅、票投鄭運鵬，而票投鄭運鵬就是支持周玉蔻，相信所有桃園的市民都看得一清二楚，什麼才是對桃園市民真正穩定、穩健的市長候選人就是張善政。