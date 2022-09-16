蘋果iPhone 14今（16日）在台正式開賣，在APPLE直營店湧入大批消費者排隊結帳、取貨，沒想到「北一女神」蔡瑞雪也在人潮其中，「下衣失蹤」穿搭風格相當吸睛；事後蔡瑞雪在IG分享搶購心得，PO出和戰利品合照，讓粉絲眼睛吃冰淇淋又超羨慕。

蔡瑞雪當年就讀台北市第一女子高級中學時，被邀請出演節目《校花點點名》爆紅，獲得「北一女神」封號，儘管畢業多年，還是相當有人氣；蔡瑞雪今（16日）在IG分享到第一次搶iPhone的經驗，特地轉鬧鐘狂刷官網，最後幸運搶到，立刻直奔位在信義區的APPLE直營店取貨。

蔡瑞雪今（16）日在IG分享到第一次搶iPhone的經驗。(圖/ 摘自蔡瑞雪IG)

畫面中蔡瑞雪頂著流行的鎖骨短髮，身上穿著一件Oversize的T恤，「下身失蹤」風格又零偽裝現身信義區，在APPLE直營店外興奮地拿著戰利品拍照，超滿意的模樣不言而喻；粉絲也都很驚喜，看到女神完全沒明星架子都大讚，「錯過了好可惜，好想巧遇北一女神」、「蔡瑞雪身材也太好，四肢都超纖細耶」、「燦爛的笑容真美」。

蔡瑞雪以「北一女神」身分爆紅後，創立個人YouTube頻道成為人氣正妹YouTuber，2017年飛到韓國追夢，以素人身分參加選秀節目《偶像學校》，雖然最後沒進入成團名單，卻成功打開知名度，獲得不少代言和演出工作機會。