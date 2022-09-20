女星蔡瑞雪高中念台北市第一女子高級中學，因參加節目《校花點點名》爆紅，被封「北一女神」。今（20日），蔡瑞雪首曝光與特斯拉的合照，透露2年前買它當24歲生日禮物，引發網友讚嘆。

蔡瑞雪20日在社群平台分享和愛車的合照，畫面中，該台特斯拉是全黑的霧面烤漆，配上斜角大燈，外觀十分陽剛，與外型甜美、身材火辣的蔡瑞雪形成強烈的對比；蔡瑞雪也提到這台特斯拉是24歲生日禮物，2年過去了，外觀幾乎像新的一樣，車況保養得很好。

剛入手2百萬瑪莎拉蒂的YouTuber艾瑞絲，留言稱讚：「好看」，聖結石、陳大天分別直呼：「超帥」、「太強了」，其餘網友也湧入讚嘆：「香車美女」、「帥爆啊超愛你的蝙蝠車」、「我以為是代言，太帥」，並開玩笑：「我想先檢查雪兒的駕照」。

年紀輕輕就入手名車的不只蔡瑞雪，還有29歲YouTuber艾瑞絲，她去年7月交車賓士，隔1年再換價值200多萬的瑪莎拉蒂，大方地公開內部設計，座椅為紅色蠶絲綢材質，全台僅有8台，相當稀有；且該款引擎是瑪莎拉蒂和法拉利一起設計，發動時聲音特別有力，艾瑞絲笑稱：「以後你們要叫我『南港野玫瑰，瑪莎拉蒂姐』」。