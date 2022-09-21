37歲女星許瑋甯擁有混血極致美貌及纖細魔鬼身材，近年埋頭拍戲的她，去(2021)年發生了人生大轉變，與邱澤合作《當男人戀愛時》從戲裡愛到戲外，兩人驚喜宣布結婚喜訊，收到各界及雙方粉絲一片祝福，正式升級當人妻。近日她曬出一張19歲的舊照，青澀模樣和現在幾乎沒變化，讓網友直呼：「幹嘛拿剛剛拍的照片騙人」。

許瑋甯今（21日）在社群平台發文：「19歲，我記得這張是媽咪的幫我拍的，也是人生中第一次的離子燙，啊～眼神中的笑容與純真呀⋯⋯喔！！還有漸漸消失的膠原蛋白」，畫面中的許瑋甯臉上還有些嬰兒肥，不過已經能看出是個大美女，眉型標緻，水靈靈的大眼望向鏡頭，根根分明的睫毛就像洋娃娃，頭上戴著的髮箍有些復古，仍抵擋不住她的仙氣，和最近的照片相比，感覺只是臉蛋大小的區別。

驚人美貌讓大批網友湧入，前主播趙岱新都在底下留言：「幹嘛拿剛剛拍的照片騙人，凍齡女神」台灣主持人海裕芬也讚「好嫩」，名媛孫芸芸也驚呆「妳好誇張 完全一樣！」許多網友也加入稱讚的行列「姊姊根本沒有變啊～」、「美人就是美人」、「炫耀文無誤！根本沒有變，一樣美。」、「現在是成熟的美」、「完全沒變是怎樣！」、「好美，跟天使沒兩樣」、「你怎麼都不會老」、「為什麼要拿昨天的照片」、「以爲是這幾天的照片」，讓許瑋甯害羞回「 少來，嘴巴這麼甜」。