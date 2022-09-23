警方將嫌犯依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。（警方提供）

新北市新莊警分局日前破獲1起靈骨塔詐騙案件，1名69歲吳姓婦人接獲詐騙集團成員來電，稱有「福壽園生基位」可低價購買再轉賣獲利，吳婦誤信話術，以每張權狀5000元價格購入10個塔位，隨後騙集團成員又佯稱，再購入10個生基罐（即骨灰罈）即可搭配出售獲利，婦人兒子聽聞後察覺有異，立即報案，警方便派員埋伏，成功逮補2名嫌犯到案。

警方調查，吳姓婦人日前接獲詐騙集團陳姓嫌犯（30歲）電話，表示可以購買「福壽園生基位」轉賣獲利，吳婦誤信話術後，同意以每張權狀5000元購入10個塔位，陳嫌旋即再佯稱，若再購入10個生基罐，可搭配出售，且恰好有1名「王董」有意願購買，以每個塔位200萬計算，可獲利2000萬元，因此需要吳婦再以6萬元購買10個骨灰罈。

不過吳婦與詐騙集團的對話被兒子聽聞後，察覺有異後便立即向警方報案，警方遂於本月19日下午5時許，陪同吳婦至新莊富貴路雙方約定簽約交易的地點，待陳嫌現身後，立即上前盤查，陳嫌一度辯稱不認識吳婦，但當警方請吳婦回撥電話時，陳嫌手機當場響起，讓他百口莫辯。

正當陳嫌身份被警方識破時，陳嫌口中所稱的「王董」恰好傳訊息詢問「客人來了嗎？」原來佯裝「王董」的另名45歲陳姓共犯就躲藏在一旁大樓等候時機，警方便立刻上前逮人，現場更直接查扣10個骨灰罈作為證物，並將2人一併帶回警局偵訊，訊後依詐欺罪嫌移送新北地檢署。