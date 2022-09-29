直播界的超級辣模郭鬼鬼與喜劇團體「面白大丈夫」成員，近日協助台中市警察局與勞工局，拍攝反詐欺宣導片，影片共分為「直播篇」、「出國篇」，影片內容詼諧有趣，呼籲民眾，找工作「睜大眼」，要檢視徵才廣告內，避免受騙或淪為從事不法之工具。

台中市警局與勞工局邀請網紅「郭鬼鬼」、喜劇團體「面白大丈夫」合作拍攝2隻宣導影片，29日在台中市警察局刑大的臉書社群曝光，警方期望透過有梗又有料的方式，讓更多民眾能夠進一步對詐騙手法和勞工局提供的就業媒合服務有所了解。

影片中郭鬼鬼化身多重宇宙角色，從清純的女高中生，到霸氣出場的面白團員阿量、木森、耿賢的刑警，到底面白劇團的團長董軒能不能從詐騙集團的話術中被解救，還是迷失在郭鬼鬼的魅力裡面，傻傻的被騙出台灣，成為柬埔寨人口販運的受害者。

台中市刑大表示，台中市政府邀Youtuber「好棒Bump」分享反詐經驗後，警方與勞工局攜手，透過分齡、分眾方式宣導不再只是以往警察機關唱獨角戲方式，並結合勞工局就業服務處的資源，強化媒合青年朋友安心就業，同時更開發優良職缺，讓民眾、廠商雙贏，也避免社會經驗不足的新鮮人遭誘騙成為詐騙集團的幫凶、被害。

警察局長蔡蒼柏說，警察局與勞工局攜手合作，除強化既有反詐欺的宣導，讓民眾知道台中市有優質廠商職缺，只要努力，台中市是宜居，也友善青年的城市，讓民眾知道在台中安心生活，順利就業，為跨局合作目標。

勞工局長張大春指出：台中市產業蓬勃發展，積極招商引資之下也帶動豐沛的就業機會，包括精密機械、光電、風能、服務等多元產業聚落，勞工局積極開發優質職缺，並把關勞動條件，讓市民朋友能順利且在地就業。