基隆市文化局長陳靜萍表示，表藝中心進行預審，將在8日前取得變更後的使用執照。（張志康攝）

基隆市文化局4日才宣布原本的基隆文化中心，歷經2年整修及翻新後正式開幕，並更名為「基隆表演藝術中心」。國民黨基隆市議會黨團5日上午便召開記者會，指出表藝中心在未取得室內裝修、消防等勘驗許可，就貿然表示開放展演活動，置民眾安危於不顧，要求市府應停業改善、依法開罰。

國民黨議會黨團書記長張芳麗表示，市府不應在取得室內裝修、消防、無障礙設施勘驗的許可下，就開放展演活動。她痛批市府應當謹守法規，而非知法犯法。議員張淵翔也表示，表藝中心並非特例，近期啟用的暖東峽谷，據說只完成初驗階段，之前幼兒也在未取得使用執照的非營利幼兒園中上課；連教育部所屬的海科館智能館也被爆料在未取得使用執照的情形下就開館迎接客人。

議員呂美玲也指出，曾接獲民眾投訴，表示於10月1日參加在表演藝術中心舉辦的舞工廠舞團《永恆的時間》活動，投訴民眾說「現場有人覺得頭暈了，應該是油漆味的關係，觀眾有500人左右。」

謝國樑辦公室發言人余治明表示，作為一名地方的父母官，應當先將民眾的安全放在第一優先，不應為了迫於一拖再拖的展演活動壓力開放啟用，且在未取得相關的勘驗許可下，貿然開放民眾入場，也將民眾暴露於危險之中，也有違法的疑慮，應取得許可後再行啟用。

對於市議員對表藝中心的質疑，基隆市文化局長陳靜萍表示，基隆表演藝術中心的使用執照變更請領，一切均按規定進行當中。她強調，為有效管理進度期程，相關審查內容已安排了預審，將須修正的部份降到最低，接下來就是依規定將行政程序完成。感謝議員的關心，目前進度均在掌握當中。

陳靜萍強調，文化局預計10月8日推出「基隆表演藝術中心開幕季」，在8日前，將會取得變更後的使用執照，請市民放心。