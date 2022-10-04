基隆市議會4日進行市政總質詢，議員質疑到目前為止綜合規畫仍在進行，但傳出新北市無意接手營運，擔心未來基捷可能無疾而終。另一方面，由於相關的規畫並不透明，也讓高達近7成的民眾表示未來使用基捷的機率很低。對此，基隆市長林右昌表示，依目前來看新北市接手的機率最大。

基隆市議員王醒之、張淵翔、陳薇仲4日上午進行聯合總質詢，張淵翔質疑，基捷的可行性評估及未來營運者都不明，究竟未來基捷誰要蓋？王醒之也指出，目前傳出台北市及新北市接手基捷興建及營運的意願都不高。陳薇仲則是表示，基捷目前僅定案一半，未來TOD規畫面臨土地、房價的升值，擔心未來成為錢坑。

對此，林右昌表示基隆捷運目前已經有8成定案。目前綜合規畫還在進行，約在明年1、2月之間才會完成，並且同步進行TOD規畫。目前還有相關細節有待釐清。但依目前來看，由新北市接手基捷營運的機率最大，也比較合理。

林右昌進一步指出，由於基捷整合了民生汐止線，因此新北市接手營運的可能性最大，接下來基捷綜合規畫還將進行部分場站TOD整合，以及各縣市在未來營運及虧損分擔的細節。

林右昌也指出，基捷的路線行經的地區都是現有民眾的居住地區，藉由基捷開發的機會，可以有機會讓居住環境、公共建設及公共設施等，獲得改善。

另一方面，目前基隆市分擔基捷17.7億元，但議員質疑市府評估過在工程期間會膨脹到什麼樣的程度？林右昌表示，這17.7億元包括了土地的取得，不能評估未來會膨脹到什麼樣程度，但有計算過，基隆市的財務是沒有問題的。