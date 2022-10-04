日前民眾黨大里霧峰區市議員參選人江和樹的選舉布條遭人破壞，布條上他和民眾黨黨主席、台北市長柯文哲的頭像被挖空，江和樹即報案處理；經霧峰警分局偵辦，4日通知涉嫌的64歲何男到案約談，後依毀損及違反選舉罷免法，將他函送法辦。
江和樹表示，日前收到民眾私訊，掛在霧峰區吉峰路，他與柯文哲合掛的選舉布條遭人疑用美工刀割壞，布條上他與柯文哲的頭像被挖空，江和樹旋即前往現場查看，並將布條帶回，同時也前往派出所報案。
霧峰警分局吉峰派出所獲報後，先在吉峰路附近草叢裡找到兩個被割掉的布條人像，並調閱附近監視錄影，經比對，查出是住在附近的64歲居民何男所為，他的住處甚至僅離布條懸掛處10多公尺，有1支監視器也拍到他犯案的身影。
據了解，何男承認他在本月1日深夜11時許拿美工刀割的，兩頭像就隨意丟在附近草叢，但他無政治意圖，可能是吃了安眠藥意識不清而為；江和樹則對此說詞存疑表示，若這是何無意識的行為，為什麼可以割的這麼準，且還是深夜了美工刀去割。
江和樹也表示，選民可以不喜歡他，但不要用這種方式處理，割去他人頭像的行為讓他深感被恐嚇；更指出，破壞參選人選舉看板、布條等不僅涉及毀損罪，也會觸犯選罷法，呼籲選民和平、理性支持。
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