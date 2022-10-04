日前民眾黨大里霧峰區市議員參選人江和樹選舉布條疑遭人惡意破壞，江和樹籲選民理性支持。（江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

日前民眾黨大里霧峰區市議員參選人江和樹的選舉布條遭人破壞，布條上他和民眾黨黨主席、台北市長柯文哲的頭像被挖空，江和樹即報案處理；經霧峰警分局偵辦，4日通知涉嫌的64歲何男到案約談，後依毀損及違反選舉罷免法，將他函送法辦。

江和樹表示，日前收到民眾私訊，掛在霧峰區吉峰路，他與柯文哲合掛的選舉布條遭人疑用美工刀割壞，布條上他與柯文哲的頭像被挖空，江和樹旋即前往現場查看，並將布條帶回，同時也前往派出所報案。

霧峰警分局吉峰派出所獲報後，先在吉峰路附近草叢裡找到兩個被割掉的布條人像，並調閱附近監視錄影，經比對，查出是住在附近的64歲居民何男所為，他的住處甚至僅離布條懸掛處10多公尺，有1支監視器也拍到他犯案的身影。

據了解，何男承認他在本月1日深夜11時許拿美工刀割的，兩頭像就隨意丟在附近草叢，但他無政治意圖，可能是吃了安眠藥意識不清而為；江和樹則對此說詞存疑表示，若這是何無意識的行為，為什麼可以割的這麼準，且還是深夜了美工刀去割。

江和樹也表示，選民可以不喜歡他，但不要用這種方式處理，割去他人頭像的行為讓他深感被恐嚇；更指出，破壞參選人選舉看板、布條等不僅涉及毀損罪，也會觸犯選罷法，呼籲選民和平、理性支持。