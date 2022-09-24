日本即將開放外國觀光客自由行，但接種高端民眾赴日要自費做PCR，引發輿論熱議。國民黨副主席連勝文痛批，民進黨台北市長參選人、前指揮官陳時中過去2年不停騙大家，將德國人做的疫苗BNT說成是大陸疫苗，又吹噓高端疫苗，是典型的詐騙集團手法，把老百姓當「豬仔」一樣，置老百姓生命不顧，非常可惡。
連勝文今天上午參加蔣萬安松山後援會成立大會，媒體問起打高端民眾到日本要自費PCR，他表示，不只是日本，韓國也沒辦法，香港也不行，台灣人喜歡去的地方基本上都不行。
連勝文痛斥，陳時中在過去2年不停騙大家，一方面把德國人做的疫苗BNT說成是大陸疫苗，另一方面吹噓與民進黨高層關係密切的高端疫苗功能，甚至對未來在世界各地被承認的可能性，不停的吹噓，這是典型的詐騙集團手法。
他批評，台灣之所以詐騙集團這麼嚴重，就是很多壞人看到政府官員這樣公開說謊還可以有這麼多好處，所以大家都學這種詐騙的手法，我們要給這種詐騙集團最嚴重的懲罰，從這一點上也可以看出來，這些人是多麼沒有良心一直在騙老百姓，把老百姓當「豬仔」一樣，置老百姓生命不顧，非常可惡。
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