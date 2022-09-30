詐騙橫行，台東市長張國洲的line帳號竟遭到詐騙集團冒用，並向20多位里長和市民行騙，金額從20萬元到50萬元不等。所幸曾擔任過刑警的建農里里長林金寶機警發現，張國洲目前也已報警，警方正在偵辦中。
林金寶說，收到市長的訊息約他12點至市長室見面，認為事有蹊蹺，便直接向公所祕書聯繫，他在訊息中與詐騙集團周旋，套出行騙帳號和相關訊息，再回報市長。
張國洲指出，他本身也收到很多詢問電話，自己只好一一澄清，並用臉書等管道呼籲市民不要受騙上當，同時也向警方報案偵辦。
詐騙橫行，台東市長張國洲的line帳號竟遭到詐騙集團冒用，並向20多位里長和市民行騙，金額從20萬元到50萬元不等。所幸曾擔任過刑警的建農里里長林金寶機警發現，張國洲目前也已報警，警方正在偵辦中。
林金寶說，收到市長的訊息約他12點至市長室見面，認為事有蹊蹺，便直接向公所祕書聯繫，他在訊息中與詐騙集團周旋，套出行騙帳號和相關訊息，再回報市長。
張國洲指出，他本身也收到很多詢問電話，自己只好一一澄清，並用臉書等管道呼籲市民不要受騙上當，同時也向警方報案偵辦。
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