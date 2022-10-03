針對「棄陳保黃」的說法，民進黨台北市長候選人陳時中今天強調，他沒有聽說，還是以得票過半為努力目標。外傳綠營當前策略是回防議員層級，只求把議員推上去就好。他認為，這樣子搞分化是不對的，但我們非常重要的目標確實是「議員全壘打」大家一起選上。

陳時中今天參訪兒童體能操運動館，對於副總統賴清德日前幫他站台，提到台北市是疫情的開始，媒體詢問是否算是「失言」？他重申，整個疫情開始就在武漢，所以一開始也是稱作武漢病毒，但到底確切是怎麼樣？未來有賴國際調查。

陳時中近日民調下滑，外界傳出「棄陳保黃 」的說法，對此，他說，他倒沒有聽過「棄陳保黃」，「我們的選舉還是以過半為努力的目標」。

至於疫情指揮中心被指是「陳時中第二競選」，他強調，大家好好去看的話，當天台下有1萬多人，有很多的能人異士在那裡，「他們都對我很支持」。

媒體詢問，台灣已經走向後疫情時代，明年防疫經費卻增加4.5倍合理嗎？陳時中表示，他已不是政務官很難回答這個問題，但若是以一個參選人的角度，政府在後疫情時代投入大量的經費，讓台灣的經濟及早復甦，這是一件很好的事情。「我當市長，我會去爭取這個經費，讓台北的復甦能夠更快，經濟振興的更好」。

民眾黨台北市議員候選人黃？瑩日前受訪表示，陳時中治理團隊的能力被看破手腳，現在大咖幫陳時中站台只是過場，據傳綠營當前策略是回防議員層級，只求把議員全部推上去就好。

陳時中反駁黃的說法強調，這樣子搞分化是不對的，但他說，確實沒錯，議員「全壘打」這是我們非常重要的目標。「當然我自己要加強努力，我們大家一起都會選上」。