《台北女子圖鑑》「台南幫」成員桂綸鎂、王柏傑、夏宇喬。（Disney＋提供）

《台北女子圖鑑》「台南幫」成員桂綸鎂、王柏傑、林思宇、夏宇喬。（Disney＋提供）

桂綸鎂在影集《台北女子圖鑑》飾演從台南永康北漂台北的林怡姍，劇中初到台北時面臨求職及租屋等各種困難，雖然從小在台北長大的桂綸鎂沒有這方面經驗，不過「台南幫」成員王柏傑、林思宇倒有不少心酸史，夏于喬則憑藉著可愛長相、靈活腦袋與話術，在國、高中暑假販售「公益玩具」賺了不少零用錢，甚至業績最好時曾經1天可賺1萬多，但其他人一聽細節，忍不住虧她：「這是詐騙集團始祖吧！」

夏于喬說，她國中開始就在學校大門口對面的早餐店打工、幫忙舀飲料，暑假則要去賣公益義賣的玩具，且她的業績很好，直到長大看新聞才知道好像是騙人的，被其他台南幫成員虧：「妳騙了那些叔叔、阿姨、奶奶還這麼得意！」她解釋，當時公司印了很多證照證明是真的在賣公益玩具，年幼的她信以為真，以為收入都會捐做公益，他們打工是抽成，賣一條會抽幾十元，「我業績還不錯，還曾經1天賺到1萬多！」其他人驚問：「妳穿得正常嗎？還是靠長相可愛？」

她說自己當時專門去行天宮與台大醫院前賣，發現地點很重要，醫院和宮廟前最好賣，而且不能跟同伴一起賣會影響業績，自己是專挑人看起來很好的爺爺奶奶，因為他們會停下來聽她說話、跟她聊天，「以前為了想多賺點零用錢真的很拼命」。

王柏傑說自己16歲時開始出來工作、拍廣告，因為個性叛逆，不想拿家裡的錢所以自食其力，直到拍第一部電影時都租在小套房，「日子過得超慘，每天吃泡麵。吃到太噁、會膩，有時會買一罐泡菜配著吃，變成泡菜牛肉麵，導致現在很討厭吃泡菜，聞到會想吐」，他說當時收入不多，拍部電影扣一扣，才幾萬元，房租約1萬，付完房租常常就沒錢吃飯，也不敢跟家人求援，「我還住在東區，覺得要住在繁華的地方，人生才會起來，表面看起來像是紈褲子弟，其實在家吃泡麵！」這樣的困境直到19歲拍了《十月圍城》才好一點。

林思宇說她因為考到台北學校，一直都租屋在學校附近便宜的小套房，對吃住不講究的她，之前找房子，還一度覺得住在殯儀館旁邊也OK，因為覺得只是回來睡覺的地方而已，所以對這些很不講究，「房租才3000、10坪！」後來是朋友覺得有點詭異，極力阻止，後來爸媽知道她打算住那種地方也滿生氣，「現在有學習把家裡佈置好一點，長大了覺得住的環境真的有差」。

桂綸鎂說她除了拍戲之外的唯一工作只有打工，從沒當過上班族，高二時因為想要試試看打工，去當時的華納威秀賣電影票、爆米花、剪票，後來因家住天母，每天從信義區搭捷運回天母光單程車票就要55元，可是時薪只有80元，覺得入不敷出，就算了。她也因為一直都住家裡，直到有自己有能力買房子才搬出來，所以沒經歷過戲裡的狀況。