楊宗昇演出偶像九把刀電影《月老》。（摘自九把刀臉書）

楊宗昇（右）與管磬在音樂劇裡擦出不少火花。（瘋戲樂工作室提供）

科班出生的楊宗昇對表演充滿熱情。（楊宗昇提供）

31歲的劇場演員楊宗昇，擁有單眼皮日系高帥型男外表，是各大廣告、MV的熟面孔，曾演出過天后蔡依琳MV〈消極掰〉，去年還加入偶像九把刀電影《月老》，飾演馬志翔的山賊小弟老五。楊宗昇透露當初試鏡《月老》時無論導演、卡司都保密到家，試鏡完後他憑著角本內容的蛛絲馬跡，才發現自己竟然要演出九把刀的電影，相當開心。

他形容九把刀講話很吸引人，比演員還要了解角色，很快就能與他建立信任感。他回憶當時到台北山區拍攝外景，氣溫只有9度，還得躺著淋雨，只要一下戲大家都圍著烤爐取暖，他笑說：「有一種大家一起露營的幻覺。」雖然拍攝環境比較辛苦，但片場氣氛輕鬆，對戲的馬志翔為人和善，讓他感到溫暖。

楊宗昇正在演出外百老匯經典愛情音樂劇《I Love You You’re Perfect Now Change》1人飾演10角，演出都會男女面對愛情的多元樣態，相當考驗演技。他分享其中一個「鋼鐵直男」角色，還把瘦子當成範本揣摩，「就是一個說話很有自信，很容易表達心聲的男子。」而他在劇中和管磬演對手戲，2人這次是第3次合作，已有十足默契。

他雖已在多部舞台劇演出主要角色，但因為沒有經紀約，一路走來都靠自己，時有不得其門而入的窘境，他不諱言劇場淡季時，會到健身房、水煮餐店打工賺生活費，永遠都在思考下一步要怎麼做。

楊宗昇：「很多前輩都說撐下去就是你的，但我覺得蠻難的，尤其沒辦法找到成就感時會很辛苦。」不過熱愛表演的他沒有放棄，目前專注在劇場演出，把這段期間當成練功期扎實磨練自我，「要持續練功，才有辦法踩到那個位置上。」

外百老匯經典愛情音樂劇《I Love You You’re Perfect Now Change》中文版，10月4日起至10月16日熱烈演出中。