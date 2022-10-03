血肉果汁機與張秀卿同台合作。（新視紀整合行銷提供）

理想混蛋邀來王齊麟同台合作。（新視紀整合行銷提供）

韋禮安為鐵玫瑰音樂節獻唱。（新視紀整合行銷提供）

「桃園鐵玫瑰音樂節」上周末連續3天在桃園陽光劇場舉辦，吸引超過45000人次參與。昨（2日）壓軸場由SKARAOKE、無妄合作社、P!SCO、BOXING、理想混蛋、血肉果汁機、韋禮安等演唱。張秀卿拿出秀場實力，不僅自我介紹是「台南徐若瑄」、 「桃園林志玲」，還自誇天生麗質難自棄，問觀眾「我本人漂亮嗎」，現場笑聲不斷。

血肉果汁機一上台就連唱〈愛情99〉、〈中港方程式〉等歌曲，介紹特別嘉賓張秀卿時現場尖叫聲不斷，雙方合唱改編版的〈辣妹駕到〉以及〈虎爺〉，張秀卿在血肉果汁機的音樂引導下，展現全新的搖滾風格，GIGO也跟著音樂搖擺，呈現全新表演風格，嗨爆現場。

SKARAOKE連演11首歌曲，特別翻唱草蜢的〈失戀陣線聯盟〉，帶著觀眾跳舞，還特地為成員慶生，好不熱鬧。BOXING一上台就展現幽默風趣，表示剛上台發現觀眾很冷靜，是否是因為天太黑，沒有看到他們，他們還刻意穿白色，反問觀眾：「還是你們只有看見兩件白衣飄進來？」隨後一連演唱〈心跳動〉、〈文樂豐年祭〉等歌。

理想混蛋邀來王齊麟一連合作〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、 〈風箏〉、〈滯留鋒〉，第一次站在音樂節萬人大舞台，王齊麟只求不要破音，還說：「很久沒有這麼緊張了，上次這麼緊張是奧運決賽，緊張到手都是冰的。」隨後害羞要求觀眾「請給我點尖叫聲 」，並在舞台上為理想混蛋的主唱雞丁慶生，讓他感動表示真的很驚喜，會一輩子記住鐵玫瑰的慶生。

婚後首次公開演唱的韋禮安也接連送上〈因為是你〉、〈世界上最重要的人〉等7首歌曲，並與菲律賓國民天團Ben＆Ben視訊合唱〈Cheap Love〉，為現場掀起一波高潮，穿著輕鬆的他一度擔心天氣太熱，開心的他還現場允諾演出後要幫有帶新專輯到場的歌迷簽名，讓歌迷興奮不已。