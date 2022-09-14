「本土劇女神」連靜雯今年7月傳出遇到網路詐騙戀愛，起初傳出她遭「假男友」騙了3000多萬，後來才知是去年5月4日至10月29日，她分5次匯款至詐團人頭帳戶，被騙金額約418萬餘元。今(14日)周刊報導，連靜雯又遇到衰事，接下花蓮業者的業配，上月驚傳該廠商被查封，對此，公司澄清連靜雯只接過該合作邀請一次，對營運狀況和查封事件不清楚。

據檢警調查，連靜雯先前在IG上認識了一位名為「Bruce」的網友，對方開始使出愛情陷阱招數，使連靜雯一時「暈船」，而Bruce之後多次使出話術邀連靜雯投資，連靜雯以為兩人能共創未來，就在去年5月開始分批匯款，匯出了418萬元後，Bruce竟人間蒸發，連靜雯這才察覺被騙。

警方查出，該詐騙集團以每個帳戶5萬元收購人頭帳戶後，再層層將贓款上繳給幹部，而每個人頭成員被要求入住台北、新北、桃園的汽車旅館待命，被害人包括連靜雯共30多人。上月底台北地院審結後，依加重詐欺等罪，將黃姓成員判刑6年4月。可上訴。

連靜雯遭詐騙事件曝光後，7月她仍強顏歡笑出席許效舜的60歲壽宴，據《鏡週刊》報導，去年被捲走錢財後，連靜雯今年初還是強打起精神到花蓮旅行，順便用自己YouTube頻道分享到海邊玩影片，引來大批人氣，當地沙灘業者看好這股商機邀她代言，但有遊客反映，8月底到當地玩時，突然遇到法院派人到場查封，雖然業者積極順利解決並處理好已預約客人行程，但還是被部分民眾抱怨時間被耽誤，對此，公司回應連靜雯當時是推廣當地觀光，跟業者只合作一次，暫時不清楚其他事情。