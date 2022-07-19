八點檔女神連靜雯今（19日）被爆遭詐騙，透過網路認識在大陸的詐騙集團成員，誤入愛情圈套，連靜雯先後匯出3千萬元，不只血本無歸，連對方的真面目也沒看過，對此，作家、主持人吳淡如替她感到心痛，並在臉書分享如何識破這樣的詐騙陷阱。

吳淡如今下午在臉書寫下：「看到知名女星被騙三千萬的新聞，替她覺得很心痛，這要演多久啊」，吳淡如也反問：「眼見為實？」表示在虛擬世界中，看到的、投資都可能是假的，有時候好像看到「真的」報酬率，但是這一切就是鏡花水月。

那要如何判斷是不是陷阱，吳淡如說：「很簡單，不管跟你保證些什麼，只要叫你把錢給他，他會幫你賺錢就是假的。就算是大銀行也不可以做這種保證，何況不知道是誰？至少錢必須在你的帳戶裡，不可以隨便匯款給任何人。」吳淡如強調，任何脫離你名下的錢，都是別人桌上煮熟的鴨子。

吳淡如指出：「金錢世界，任何海誓山盟，都是糖衣，相信自己有管理投資的能力為真。」至於兩性之間，吳淡如則說：「一開始如果就扯到了錢財，別談下去，就算不能證明他不愛你，必定也可以證明他更愛你的錢！」