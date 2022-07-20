藝人連靜雯遭「虛擬老公」詐騙1500萬元，對方以假名「Bruce」與她往來，更以結婚為前提邀請投資，事後驚覺被騙報警處理，才發現受害者相當多，對此，補教名師呂捷點出背後真相，也提醒所有人會叫「老公、老婆」的通常是要騙錢。

連靜雯透過網路認識大陸詐騙集團成員，對方還以結婚為前提邀請投資，沒想到因此掉入對方設下的圈套，直到去年11月發現帳面上顯示獲利都是假的，也聯繫不到對方，才驚覺遭到詐騙憤而報警，半年痛失1500多萬元，刑事局偵辦後，逮捕高男為首的車手等14人，初步清查共25人受騙，初步統計該集團不法所得約4930萬元。

呂捷看似正經講述詐騙案，但被網友發現拿老婆當梗。（呂捷臉書）

對此，補教名師呂捷似乎心有戚戚焉，立刻提醒所有人：「動不動就叫你老公、老婆的…通常就是要騙你錢的，我就遇過…而且叫的越親切、越甜蜜…騙的越多」，更忍不住感嘆：「年輕的時候『我命由我不由天』，現在『萬般皆是命 半點不由人』」，強調詢問過警方，但對方表示不能用詐騙案受理，只能算家暴案件，這才讓不少網友發現其實他是拿老婆開玩笑。

對此，網友紛紛留言：「除了叫老公，還有叫爸比的也都是來騙錢的」、「當被叫老婆時…總是要荷包大失血…叫的越親越噁心，那就表示荷包小命不保」、「老師，你發完文之後......還活著嗎」、「感同身受！我的命現在是那個叫老婆在掌管的」、「你的求生慾望好像不太高喔」。