藝人連靜雯透過網路認識在大陸的詐騙集團成員，未料對方以結婚為前提邀請投資，讓她誤入愛情圈套，慘遭詐騙1500萬元，刑事局偵辦後逮捕嫌犯14人，初步清查共25人受騙，推估該集團不法所得約4930萬元，對此，楊繡惠表示很多朋友看到新聞後，紛紛致電告知要小心，因為她的條件是詐騙集團的頭號目標。

連靜雯遭詐騙1500萬元後，雖然心情大受影響，但仍按計畫出席許效舜60歲壽宴，面對鏡頭依舊擺出笑容，讓好友楊繡惠看了心疼不已，事後曬出兩人的合照，表示對她的遭遇感到相當心疼，事後有詢問詳細狀況，不過連靜雯僅表示：「還好都過去了，沒有新聞那麼誇張」。

根據《三立新聞》報導，楊繡惠表示新聞報導後，周遭很多朋友致電提醒她千萬要小心，因為她未婚又會賺錢，光這兩個條件就是詐騙集團鎖定的頭號目標，不過她表示很討厭網路交友，加上很多段戀情都是因為錢結束，因此不喜歡和另一半有錢財上的往來，接著強調借錢是底線，只要有金錢上的瓜葛，再怎麼樣愛對方都會選擇離開。

楊繡惠表示曾有遇過詐騙集團的經驗，當時接到有大陸口音的人打來通知她抽中車子，但得要先匯出一筆匯保證金，一秒識破是詐騙手法的她，立刻跟對方說：「恭喜你！那我抽中這台車直接給你」，甚至還有詐騙集團打來直接喊她媽，她則反嗆對方：「我才18歲怎麼會叫我媽」。