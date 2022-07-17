楊繡惠、白雲之前開玩笑認愛交往又火速澄清，掀起熱議，不過這對緋聞情侶日前上中天《小明星大跟班》，2人的「感情狀態」朋友都看在眼裡。

《小明星大跟班》明（18日）晚10點播出「你們的感情會不會好過頭？抓！說沒有在一起誰信啊」的主題。節目中，楊繡惠、白雲被江泳錡爆料，白雲總是隨時「筆記」女方的喜好，「有天吃飯，我們吃了一道菜叫沙蟹，那個沙蟹非常難抓，繡惠姊覺得好吃，隔幾天又跟白雲哥講，白雲哥下午就去海邊做陷阱自己抓，晚上料理給繡惠姊吃。」

但這爆料卻讓楊繡惠覺得小題大作，因為好朋友本來就會這樣做，白雲也解釋：「我很喜歡去遊山玩水，我沒有爸媽就把她爸媽當作自己的，我是拿給她叫她跟爸媽一起分享。」

緊接著台一線阿文站上控訴台，他還沒開口，楊繡惠就先發制人：「我才要控訴阿文，無緣無故跟我拍張照，隔天我睡醒變成我跟他在一起！」而阿文要控訴的事恰巧跟這新聞有關，「新聞報導出來之後，白雲哥對我的態度明顯大轉變，喝酒的時候，繡惠姊累了就靠著我，我就看到白雲哥手刀跑過來把繡惠姊的頭先移開，叫我去旁邊坐，然後他就坐在繡惠姊的旁邊，上下其手一直摸，就像摸自己老婆一樣。」

不料白雲對這件事抵死不認，還轉移話題說自己可能也喝醉了，吳宗憲一聽直說：「酒後吐真言，喝酒後的動作都會是真的，不隱瞞的。」阿文又補充：「他們上次喝酒也喝到2個人睡在同一張床上，我們先離開了，所以不知道裡面發生什麼事。」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。

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